ICMR Assistant Admit Card 2020 Released: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ICMR Assistant Exam 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे ICMR की इन आधिकारिक वेबसाइट icmr.gov.in और pgimer.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Coronavirus Updates: आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव कोरोना संक्रमित, Delhi AIIMS हुए भर्ती

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/2650/68578/login.html के जरिए भी ICMR Assistant Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (ICMR Assistant Admit Card 2020) चेक कर सकते हैं. ICMR 3 जनवरी, 2021 को कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. Also Read - Coronavirus Vaccine Update: कोरोना की देशी वैक्सीन 'Covaxin' ने जगाई उम्मीदें, पहले चरण के नतीजे में...

ICMR Assistant Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - Covid Vaccine Updates: कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर आई सामने- COVISHIELD को लेकर SII और ICMR ने कही यह बात...

ICMR की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ICMR ASSISTANT RECRUITMENT EXAM SCHEDULED TO BE HELD ON 03.01.2021” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल और लॉगिन की दर्ज करें.

ICMR Assistant Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.