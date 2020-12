ICSE, ISC Board Exam 2021 Date: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) जल्द ही ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा 2021 (ICSE, ISC Board Exam 2021 Date) की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है. स्कूल को फिर से खोलने की अनुमति के लिए मुख्यमंत्रियों और चुनाव आयोग को भेजे गए दो अलग-अलग पत्रों में कोई आधिकारिक सूचना शेयर नहीं की गई है. CISCE ने अप्रैल-मई 2021 में 10वीं, 12 वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की संभावना जताई जा रही है. Also Read - CBSE Board Exams 2021 Datesheet to be Released Soon: बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है डेटशीट, जानें कोरोना के बीच कैसे होगी परीक्षा

CISCE ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 4 जनवरी, 2021 से राज्यों में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है. अप्रैल – मई में ISC, ICSE बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाले एक अन्य पत्र में CISCE ने चुनाव आयोगों को भी लिखा है. CISCE ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कथित तौर पर भारत के विभिन्न राज्यों के चुनावों की तारीखों और अप्रैल 2021 में होने वाले चुनावों की स्पष्टता के लिए लिखा है. पत्र में CISCE ने लिखा है, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि तारीखों का टकराव न हो और परीक्षा में व्यवधान या कोई असुविधा जो इन परीक्षाओं को कराने की स्थिति में उम्मीदवारों को सामना न करना पड़े."

इससे पहले अक्टूबर में CBSE और CISCE ने साझा किया था कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों को निर्धारित करने के लिए चर्चा चल रही थी. CBSE ने अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन शिक्षा मंत्री (Ramesh Pokhriyal) के लाइव होने पर 10 दिसंबर 2020 तक कुछ जानकारी की उम्मीद है. मार्च 2020 से भारत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कुछ राज्यों ने कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, कई राज्यों ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

इससे पहले ऐसी खबरें हैं कि CBSE और ICSE Board Exam 2021 सहित कई बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल-मई 2021 तक सामान्य फरवरी और मार्च शेड्यूल के बजाय स्थगित की जा सकती हैं. रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न राज्यों के सीएम और चुनाव आयोग के जवाब के बाद CISCE अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकता है. CISCE द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है.