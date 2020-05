ICSE, ISC Exams 2020: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेष ICSE और ISC 2020 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार CISCE कक्षा 10वीं के लिए शेष परीक्षाएं 2 से 12 जुलाई तक आयोजित की जाएगी और कक्षा 12 की परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच देशभर में फैले विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी. Also Read - CISCE ISC 2021 Exams: CISCE ने इन विषयों के लिए ISC 2021 से शुरू किया प्रोजेक्ट वर्क, जानिए यहां पूरी डिटेल

CISCE board examinations for the remaining subjects/papers of class 10 to be held from 2nd July to 12th July 2020. Examinations for the remaining subjects/papers of class 12 to be held from 1st July to 14th July 2020: Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) pic.twitter.com/G4pCDBppBQ Also Read - CISCE ने जारी की कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट, यहां देखें डिटेल

— ANI (@ANI) May 22, 2020 Also Read - ICSE, ISC Result 2019: 10th और 12th का रिजल्ट जारी. यहां करें चेक