ICSI CS Result 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोफेशनल, एक्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट (ICSI CS Professional, Executive Results 2020) आज यानी गुरुवार, 25 फरवरी, 2021 को जारी करेगा. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (ICSI CS Professional, Executive Exam 2020) में उपस्थित हुए हैं, वे ICSI CS की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ऑनलाइन रिजल्ट (ICSI CS Professional, Executive Results 2020) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा रिजल्ट (ICSI CS Professional, Executive Results 2020) जारी होने के बाद उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं. संस्थान ने दिसंबर 2020 में ICSI CS Professional, Executive Exam 2020 आयोजित की थी. नोटिस के अनुसार, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम (ओल्ड एंड न्यू सिलेबस) के रिजल्ट (ICSI CS Professional Results 2020) सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे जबकि एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पुराने और नए सिलेबस) परीक्षाओं का रिजल्ट (ICSI CS Executive Results 2020) 25 फरवरी गुरुवार को दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे.

ICSI CS Result 2020 ऐसे करें चेक

ICSI CS की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, click on the link of ICSI CS result 2021 appearing under the ‘What’s new’ section लिखा हो.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन में की दर्ज करें.

ICSI CS Result 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट लें.