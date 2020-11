ICSI CSEET Admit Card 2020 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ICSI CSEET Exam 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी (ICSI CSEET Admit Card 2020) कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने ICSI CSEET Exam 2020 के लिए पंजीकरण किया है, वे ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu/cseet पर जाकर ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - ICSI CSEET Exam 2020: आईसीएसआई अगली CSEET परीक्षा नवंबर में करेगी आयोजित, देखें यहां कंप्लीट शेड्यूल

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार संस्थान 21 नवंबर, 2020 को ICSI CSEET परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा दूरस्थ रूप से आयोजित मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को घर पर लैपटॉप / डेस्कटॉप के माध्यम से परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति है, हालांकि, उम्मीदवारों को स्मार्टफोन या टैबलेट, आदि के माध्यम से परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. Also Read - ICSI CSEET Results 2020 Declared: आईसीएसआई ने जारी किया CSEET 2020 का रिजल्ट, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://admitcardbuilder.azurewebsites.net/app/E2223KF6351/ पर क्लिक करके ICSI CSEET Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - ICSI CSEET 2020 Admit Card: आईसीएसआई ने जारी किया CSEET 2020 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

ICSI CSEET Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu/cseet पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Download admit card for CSEET scheduled to be held on 21st November 2020 /media/portals/0/” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

ICSI CSEET Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.