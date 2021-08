IDBI Executive Admit Card 2021 Released: IDBI बैंक ने एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (IDBI Executive Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे IDBI की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 05 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी.Also Read - National Company Law Tribunal: NCLT ने शिवा इंडस्ट्रीज के 'बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान' को किया खारिज

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/idbirecaug21/cloea_aug21/downloadstart.php पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ऑनलाइन कॉल लेटर (IDBI Executive Admit Card 2021) के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बैंक 26 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) भी आयोजित कर रहा है. साथ ही इन स्टेप्स के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IDBI Bank Recruitment 2021: IDBI में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, 33000 से अधिक मिलेगी सैलरी

IDBI Executive Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - IDBI Bank Recruitment 2021: IDBI बैंक में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 34000 होगी सैलरी

IDBI की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाएं.

‘कैरियर’ सेक्शन खोलें और ‘करंट ओपनिंग’ पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Call Letter for Online Examination’ given under ‘(B) Recruitment Notification for Executive on Contract – 2021-22’ लिखा हो.

यह आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको अपने खाते में लॉग इन करना होगा.

IDBI Executive Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.