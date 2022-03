IGNOU Admission 2022: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्‍वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी सत्र के लिए रजिस्‍ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. उम्मीदवार 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट- ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ODL कार्यक्रम के लिए ignouiop.samarth.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं.Also Read - IGNOU PhD admit card 2022: इग्‍नू पीएचडी एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

जनवरी 2022 सत्र के लिए रजिस्‍ट्रेशन, री-रज‍िस्‍ट्रेशन की अंतिम तारीख पहले 5 मार्च को बंद होने वाली थी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और री-रजिस्‍ट्रेशन के लिए onlinerr.ignou.ac.in पर निर्देश पढ़ें.

The last date of Fresh Admission & Re-Registration (Both Online/ODL mode) for Jan 2022 Session has been extended till 15th March

Admission Portal (ODL Programs): https://t.co/JBjdC0ad9I

For Online Programs): https://t.co/TxDvYXS4J0

RR Portal: https://t.co/pp84DxIGlt

— IGNOU (@OfficialIGNOU) March 6, 2022