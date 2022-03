IGNOU Jan Session 2022: इंद‍िरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्स‍िटी, इग्‍नू ने एक बार फिर जनवरी सेशन 2022 के लिए रजिस्‍ट्रेशन और री-रजिस्‍ट्रेशन (IGNOU January Session 2022 Re-registrations) की तारीख बढ़ा दी है. नई डेटशीट के अनुसार, उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर अब 31 मार्च तक जनवरी 2022 सेशन (IGNOU January Session 2022) के लिए रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं. हालांकि सर्ट‍िफ‍िकेट, मेरिट आधारित और सेमेस्‍टर आधारित कोर्स के लिए आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई है.Also Read - IGNOU Admission 2022: जनवरी सत्र के लिए रजिस्‍ट्रेशन की आख‍िरी तारीख बढ़ी

इग्‍नू ने नये रजिस्‍ट्रेशन और री-रजिस्‍;ट्रेशन (IGNOU Jan Session 2022) दोनों के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इच्‍छुक उम्‍मीदवार नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं.

The last date of Fresh Admission to PG/UG Online/ODL mode (except certificate, semester based & merit-based Programs) & Re-registration for Jan 22 Session extended till 31st March

ODL https://t.co/7U6I9tD8AF

Online https://t.co/CEsoSY4bua

Re-registration https://t.co/riYt3W99Hi

— IGNOU (@OfficialIGNOU) March 26, 2022