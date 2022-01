IGNOU January 2022 Session: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्स‍िटी (IGNOU) के जनवरी 2022 सेशन के लिये रजिस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया आज 31 जनवरी 2022 को समाप्‍त हो रही है. इच्‍छुक और योग्‍य छात्र IGNOU की आध‍िकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in (सिर्फ ODL रजिस्‍ट्रेशन ) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जिन छात्रों को ऑनलाइन प्रोग्राम के लिये आवेदन करना है वे आधिकारिक वेबसाइट ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन करें.Also Read - WB SET Answer Key 2021: बंगाल एसईटी परीक्षा की आंसर की हुई जारी, ऐसे देखें अपना स्कोर

IGNOU January 2022 Session: ऐसे करें रजिस्‍टर

1. IGNOU की ऑफिश‍ियल वेबसाइट ignou.ac.in या ignou.samarth.edu.in पर जाएं.

2. उम्‍मीदवारों को पोर्टल पर पहले रजिस्‍टर करना होगा.

3. Click Here For New Registration बटन पर क्‍ल‍िक करें.

4. जरूरी विवरण भरें.

5. अगर आप पहले से पोर्टल पर रजिस्‍टर्ड हैं तो अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्‍चा एंटर करें.

6. login करें.

7. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें.

8. फीस का भुगतान करें.

9. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म को सेव करें और उसका प्रिंटआउट लें.

इसके अलावा उम्‍मीदवार नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक के जरिये भी रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं. अगर रजिस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया को लेकर कोई प्रश्‍न है, तो उम्‍मीदवार ssc@ignou.ac.in पर मेल कर सकते हैं. इसके अलावा 011-29572513 और 29572514 पर फोन करके पूछताछ कर सकते हैं.

