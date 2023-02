IGNOU January 2023: इग्नू जनवरी सेशन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ी

IGNOU January 2023: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( IGNOU) ने जनवरी 2023 सत्र के लिए पंजीकरण की समय सीमा 10 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी है. उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले, जनवरी 2023 सत्र में नए प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी. ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को ignouiop.samarth.edu.in पर आवेदन करना होगा.

वहीं, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कोर्स के लिए उम्मीदवारों को ignousamarth.edu.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.”सभी कार्यक्रमों (ऑनलाइन और ओडीएल मोड दोनों के लिए) के लिए” जनवरी 2023 चक्र के लिए नए प्रवेश की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है. इस बात की जानकारी इग्नू ने ट्वीटर पर दी है.