IGNOU July Admission 2023: इग्नू जुलाई एडमिशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी

IGNOU July Admission 2023: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2023 सत्र के लिए नए प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. इच्छुक उम्मीदवारों के पास आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर पंजीकरण करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है. संस्थान ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है ट्वीट कर बताया है कि जुलाई 2023 सत्र के लिए नए प्रवेश री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई है.

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट – ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं.

चरण 2: होमपेज पर दिए गए नए पंजीकरण टैब पर क्लिक करें.

चरण 3: अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर भरें.

चरण 4: अब डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

चरण 5: रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।

चरण 6: भविष्य में उपयोग के लिए शुल्क रसीद और पंजीकरण पुष्टिकरण पर्ची डाउनलोड करें.