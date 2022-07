IGNOU July Session 2022 Update: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने एक बार फिर सभी पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले जुलाई 2022 सत्र के लिए IGNOU के री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration) की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी. विश्वविद्यालय ने 20 मई से Re-Registration की प्रक्रिया शुरू की थी. उम्मीदवार फॉर्म जमा करने के 30 दिनों के बाद इग्नू के री-रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं. बता दें कि री-रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए बिना किसी भी छात्र को अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.Also Read - IGNOU PhD Result 2021: इग्‍नू ने जारी किया पीएचडी का पर‍िणाम, ऐसे चेक करें

Last date of Re-Registration for the July 2022 Session has been extended till 31st July 2022https://t.co/riYt3W99Hi

— IGNOU (@OfficialIGNOU) July 18, 2022