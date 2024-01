Hindi Career Hindi

Iit Bombay Placements 85 Students Got Over Rs 1 Crore Offers

IIT-बॉम्बे के 85 स्टूडेंट्स को मिला 1 करोड़ का ऑफर, जानें इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच रही टॉप

IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स को ये ऑफर प्लसमेंट के पहले राउंड में दिए गए हैं. प्लेसमेंट में शामिल जिन स्टूडेंट्स को विदेश में काम करने का मौका मिला है, उन्हें जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसी जगहों पर काम करने के लिए ऑफर मिले.

QS World University Rankings List: IIT Bombay, IIT Delhi Among Top 200; DU, Anna University Make Debut

IIT से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिले मोटे पैकेज हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं. साल 2024 की शुरुआत में ही आईआईटी-बॉम्बे में स्टूडेंट्स को मिला नौकरी का ऑफर चर्चा में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे (आईआईटी-बॉम्बे) के 85 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपये से अधिक सीटीसी के साथ नौकरी का ऑफर मिला है. ये ऑफर प्लेसमेंट सीज़न 2023-2024 के तहत दिए गए हैं.

दुनियाभर से लगभग 388 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों ने ये ऑफर दिए. इनमें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) देने वाली कंपनियों के साथ-साथ पीएसयू भी शामिल हैं. जिन स्टूडेंट्स को नौकरी का ऑफर मिला है, इसके लिए फर्मों ने छात्रों के साथ व्यक्तिगत या वर्चुअल मीटिंग की. साक्षात्कार के लिए मौजूद सभी छात्रों के साथ बातचीत की.

20 दिसंबर, 2023 तक लगभग 1,340 ऑफर थे, जिनमें 1,188 छात्रों को पीएसयू में 7 और इंटर्नशिप के जरिए 297 पीपीओ शामिल थे, जिनमें से 258 स्वीकार किए गए.

सबसे ज्यादा ऑफर किस ब्रांच में मिले

85 स्टूडेंट्स को मिलने वाले 1 करोड़ से ज्यादा के ऑफर के आलावा जानिए किस ब्रांच में सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर की गई.

engineering and technology (औसत वेतन 21.88 लाख रुपये सालाना),

Information Technology/Software (26.35 लाख रुपये सालाना),

Finance/Banking/Fintech (32.38 लाख रुपये सालाना)

management consulting (18.68 लाख रुपये सालाना)

Data Science and Analytics, Research and Development (रु. 36.94 लाख सालाना) और

design में कुल औसत वेतन 24.02 लाख रुपये सालाना आंका गया.

इस सीज़न में ये कंपनियां रहीं टॉप recruiters

एक्सेंचर, एयरबस, एयर इंडिया, एप्पल, आर्थर डी. लिटिल, बजाज, बार्कलेज, कोहेसिटी, दा विंची, डीएचएल, फुलर्टन, फ्यूचर फर्स्ट, जीई-आईटीसी, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरन, गूगल, होंडा आरएंडडी, आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड, आइडियाफोर्ज, आईएमसी ट्रेडिंग, इंटेल, जगुआर लैंड रोवर, जेपी मॉर्गन चेज़, जेएसडब्ल्यू, कोटक सिक्योरिटीज, मार्श मैक्लेनन, महिंद्रा ग्रुप, माइक्रोन, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टेनली, मर्सिडीज-बेंज, एलएंडटी, एनके सिक्योरिटीज आईआईटी-बी के अनुसार, ओएलए, पी एंड जी, क्वालकॉम, रिलायंस ग्रुप, सैमसंग, श्लम्बरगर, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, टाटा ग्रुप, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, टीएसएमसी, टीवीएस ग्रुप और वेल्स फारगो समेत कई अन्य कंपनियां शामिल हैं. (इनपुट एजेंसी से भी)