IIT Delhi Recruitment 2022: आईआईटी दिल्ली ने मेडिकल ऑफिसर समेत इन पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

IIT Delhi Recruitment 2022: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi Medical Officer Recruitment 2022) ने मेडिकल ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आईआईटी दिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट iitd.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 19 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. बता दें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है.

IIT Delhi Recruitment 2022: पदों का विवरण

सुपरीटेंडिंग इंजीनियर- 2 पद

प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर- 7 पद

चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर- 1 पद

डिप्टी रजिस्ट्रार- 2 पद

असिस्टेंट रजिस्ट्रार- 3 पद

मेडिकल ऑफिसर- 2 पद

असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसिलर- 2 पद

IIT Delhi Recruitment 2022: योग्यता

अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं मांगी गई है. जो उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन से पूर्व योग्यता अधिकारिक नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं. – Detailed Notification Available Here.

IIT Delhi Recruitment 2022: एप्लीकेशन फीस

ग्रप A के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं महिला उम्मीदवार, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों से किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

IIT Delhi Recruitment 2022: इस पते पर भेजे आवेदन

आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार एप्लीकेशन को इस पते पर भेजे- पता- to the Recruitment Cell, Room No. 207/C-7, Adjoining to Dy. Director (Ops)’s Office, IIT Delhi, Hauz-Khas, New Delhi – 110016.