भोपाल: देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की में दाखिला पाना छात्रों का सपना होता है, मगर इस साल अभिस्नातक की 18 सीटें खाली रह गई हैं. यह पढ़कर आपको अचरज हो सकता है, मगर सच यही है. सूचना के अधिकार के तहत यह खुलासा हुआ है. मध्य प्रदेश के नीमच जिले के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के जरिए आईआईटी-रुड़की जो कि इस बार की जेईई-एडवांस (JEE Advance) परीक्षा की आयोजनकर्ता संस्था भी रही है, के बारे में यह जानकारी मांगी थी. उन्होंने जानना चाहा था कि, देशभर के विविध आईआईटी सस्थानों में वर्ष 2019 की काउंसलिंग प्रक्रिया (प्रवेश प्रक्रिया) पूरी होने के बाद किस आईआईटी कॉलेज में कुल कितनी सीटें खाली पड़ी है एवं इन सीटों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं.

गौड़ को सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाब में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि, मांगी गई जानकारी जेईई एडवांस, रुड़की के दफ्तर में उपलब्ध नहीं है. यह जानकारी अलग-अलग संस्थान से हासिल की जा सकती है और इस आवेदन को आईआईटी-रुड़की (Roorkee Campus) के एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस को अग्रेषित कर दी थी. आईआईटी रुड़की के एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2019 के स्थान पर बढ़ाकर 31 जुलाई 2019 करने के बावजूद वर्ष 2019 में अभिस्नातक कार्यक्रम में कुल 18 सीटें रिक्त रह गई है.

#IIT #JOSAA 13,604 undergraduate admissions in IITs this year with NIL vacant seats. A great step for us in MHRD.. achieved with proactive cooperation of all IITs and coordination by IIT Roorkee @HRDMinistry @AICTE_INDIA @PMOIndia @DrRPNishank

— R. Subrahmanyam (@subrahyd) August 2, 2019