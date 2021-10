IIT Kanpur Recruitment 2021: आईआईटी कानपुर (Jobs In IIT Kanpur) ने डिप्टी रजिस्ट्रार, जूनियर टेक्निशियन समेत कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इस परीक्षा में भाग लेने के लिए B.Tech, M.Sc, MA, M.Lib व 12वीं पास लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि कुल 95 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख (Last Date of Application) 16 नवंबर है. बता दें कि आवेदन करने की तारीख 1 अक्टूबर 2021 है और आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2021 है.Also Read - Assistant Professor Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

किन पदों पर होगी भर्ती

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur Recruitment 2021) ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (P K Kelkar Central Library), असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, स्टूडेंट काउंलर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निशियन, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर इत्यादि पदों के लिए आवेदन मांगे है.

कैसे करें आवेदन (How to Apply)

आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना पीडीएफ में पढ़ना होगा. ऐसे में यदि आप नौकरी की चाह रखते हैं तो विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 के बीच की जा सकती है.