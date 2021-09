नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास को पहला स्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु को दूसरा और आईआईटी बंबई को तीसरा स्थान मिला. वहीं, रैंकिंग के लिए पहली बार शामिल किए गए अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू को प्रथम और आईआईटी मद्रास को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ.Also Read - नाइजीरियाई बॉयफ्रेंड ने लड़की को घर बुलाकर पहले खुद बनाए संबंध, फिर दोस्त से भी कराया रेप; सुबह उठी तो बगल में...

शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान द्वारा जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआएएफ) के छठे संस्करण में इंजीनियरिंग कॉलेजों की शीर्ष दस संस्थाओं की सूची में आठ आईआईटी, दो एनआईटी संस्थानों ने स्थान बनाया. कॉलेजों की श्रेणी में रैंकिंग में मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, लेडी श्रीराम कालेज फॉर वुमन को दूसरा स्थान मिला.

यूनिवर्सिटी में जेएनयू को दूसरा, तो बीएचयू को तीसरा स्‍थान

वहीं, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईसी) बेंगलुरू को पहला, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दूसरा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला.

