Independence Day 2020: शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) और MyGov के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर एक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता (Online Essay Writing Competition) का आयोजन किया जा रहा है. इसमें कक्षा 9वीं से 10वीं या सेकेंड्री लेवल और 11वीं से 12वीं या हायर सेकेंड्री लेवल में पढ़ने वाले स्कूली छात्र हिस्सा ले सकते हैं. यह NCERT की देख-रेख में आयोजित की जाएगी. इस निबंध प्रतियोगिता में शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा. Also Read - New Education Policy 2020: पीएम मोदी ने कहा- 21वीं सदी के नए भारत की बुनियाद बनेगी यह शिक्षा नीति

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा, “कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र को अपनी रचनात्मक कला को बढ़ाने का समय है! MyGov.in और NCERT आपके लिए एक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता लेकर आया है, ‘आत्मनिर्भर भारत- स्वातंत्र्य भारत.’ अब भाग लें! प्रविष्टियां 14 अगस्त तक मान्य हैं. अधिक जानकारी के लिए: https://innovate.mygov.in/essay-competition/ यहां जा सकते हैं.” Also Read - New Education Policy 2020: पीएम मोदी आज उच्च शिक्षा पर आयोजित कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित, पहली बार इस नीति पर बोलेंगे



Independence Day 2020: ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता के लिए मुख्य विषय

1. आत्मनिर्भर भारत के लिए भारतीय संविधान और लोकतंत्र सबसे बड़े हिमायती हैं.

2. भारत 75 पर: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक राष्ट्र मार्च.

3. एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत: विविधता में एकता होने पर नवाचार पनपता है.

4. डिजिटल इंडिया: कोविड -19 (Coronavirus) और उसके बाद के अवसर

5. आत्मनिर्भर भारत-राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका

6. आत्मनिर्भर भारत- लिंग, जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता.

7. आत्मनिर्भर भारत: जैव विविधता और कृषि समृद्धि के माध्यम से एक नया भारत बनाना.

8. जब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूं तो मुझे एक आत्मनिर्भर भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं भूलना चाहिए.

9. मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी.

10. एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ब्लू टू गो ग्रीन का संरक्षण करें.

MHRD द्वारा स्वतंत्रता दिवस निबंध प्रतियोगिता

निबंधों का चयन दो स्तरों पर किया जाएगा. सबसे पहले, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर निबंध को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद, प्रत्येक राज्य से चयनित 10 निबंध NCERT द्वारा तय किए गए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल चयन के लिए चयनित निबंधों का पूल बनाया जाएगा. एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक श्रेणी यानी सेकेंड्री चरण और हायर सेकेंड्री चरण में 30 निबंधों का चयन किया जाएगा.