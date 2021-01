India Post GDS Result 2021 Declared: भारतीय डाक में तमिलनाडु सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक परीक्षा (TN GDS Recruitment 2020) का रिजल्ट (TN GDS Result 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (India Post GDS Recruitment Exam 2020) में उपस्थित हुए हैं, वे India Post की आधिकारिक वेबसाइट appost.in या indiapost.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) देख सकते हैं. Also Read - India Post Admit Card 2021 Released: भारतीय डाक ने जारी किया पोस्टमैन/ मेलगार्ड का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

इसके उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://appost.in/gdsonline/Home.aspx के जरिए भी अपना रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में उनके परफॉर्मेंस पर आधारित है. चयन मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और संबंधित भर्ती प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति के अधीन है. यह भर्ती प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के 3162 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था. TN GDS Recruitment 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 सितंबर 2020 से शुरू हुई थी और 30 सितंबर 2020 को समाप्त हुई थी.

India Post GDS Result 2021 ऐसे करें चेक

India Post की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां“Results Released” section, click on the link that reads, “Tamil Nadu (3162 Posts)” लिखा हो.

एक पीडीएफ प्रारूप में रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट आउट लें.