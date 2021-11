India Post Recruitment 2021: जम्मू-कश्मीर पोस्टल सर्किल ने पोस्टल असिस्टेंट (Jobs In Post Office) के पद पर आवेदन मांगे है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि यह भर्ती स्पोर्ट कोटे के तहत की जाएगी. इंडिया पोस्ट (Sarkari Naukari) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक वेतनमान दिया जाएगा.Also Read - Rajasthan Home Guards Recruitment: होमगार्ड विभाग में 8वीं पास लोगों के लिए निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन

योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले लोगों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष है. OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम तीन साल तक की आयु में छूट दी जाएगी. वहीं SC/ST उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. बता दें कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार (Government Jobs) अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वहीं योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना या समकक्ष होना अनिवार्य है. Also Read - Bihar Police SI Admit Card 2021: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

वहीं मैट्रिक में कम से कम एक विषय के रूप में हिंदी या उर्दू पढ़ा होना चाहिए. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में निर्धारित डिप्लोमा होना अनिवार्य है. बता दें कि आवेदन (Post Office Me Naukari) करने के लिए उम्मीदवार मांगे गए दस्तावेजों के साथ- इस पतें पर (सहायक निदेशक पोस्टल सेवा भर्ती, मुख्य महा पोस्टमास्टर कार्यालय, जम्मू व कश्मीर पोस्टल सर्किल, जम्मू 180012) आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2021 है. Also Read - Bumper Sarkari Naukari In UP: यूपी सरकार के इस विभाग में आने वाली है बंपर वैकेंसी, 5000 पद हैं खाली