India Post Recruitment 2023: इंडिया पोस्ट ने निकाली कई पदों पर भर्ती, बस ये होनी चाहिए योग्यता

सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है.

india Post Jobs: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. जूनियर एसोसिएट (आईटी), सहायक प्रबंधक (आईटी), मैनेजर (आईटी), सीनियर मैनेजर (आईटी) और हेड मैनेजर (आईटी) के पद के लिए पात्र भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए हैं. अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द अप्लाई कर लें. इंडिया पोस्ट जॉब नोटिफिकेशन के अनुसार, 41 पदों के लिए भर्तियां की जाएगी.

चयनित अधिकारियों की पोस्टिंग चेन्नई/दिल्ली/मुंबई में की जाएगी. अधिकारियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है. भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा. डिया पोस्ट अधिसूचना के अनुसार, आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन ईमेल के माध्यम से अंतिम तिथि को या उससे पहले भेज दें. आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2023 है.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

Junior Associate (IT) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी / एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस / बीसीए / एमसीए वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. वहीं अलग-अलग पदों के लिए उसी के हिसाब से योग्यता मांगी गई है.

वैकेंसी डिटेल्स

Junior Associate (IT)- 15

Assistant Manager (IT)- 10

Manager (IT)- 09

Senior Manager (IT)- 05

Chief Manager (IT)- 02