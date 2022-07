अगर आपको चाइनीज भाषा (Mandarin Language) आती है और आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप एक अफसर के तौर पर भारतीय सेना से जुड़ सकते हैं. आपको यह जॉब टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) में मिलेगी. भारतीय सेना मैंडरिन भाषा का एक्सपर्ट ढूढ़ रही है, ताकि आगे से जब भी चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (PLA) के सैनिकों से जब भी आमना-सामना हो तो वह स्थिति को समझ सकें और चीनी सैनिकों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा सके.Also Read - Amarnath Yatra 2022: जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित, देखें कैसे राहत कार्य में जुटी है भारतीय सेना | Video

कितने पद हैं खाली – Total Number of Vacancies

अगर आप भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और आपको मैंडरिन भाषा भी आती है तो यह आपके लिए देशभक्ति की नौकरी पाने का सुनहरा मौका हो सकता है. टेरिटोरियल आर्मी ने कुल 6 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन निकाला है. इसमें से 5 पद सिविलियन उम्मीदवारों के लिए हैं. इन पदों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा एक पद पूर्व सैन्य अफसर के लिए आरक्षित है. इस पद के लिए भी पूर्व सैन्य अफसर महिला या पुरुष आवेदन कर सकते हैं. हालांकि नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जरूरत के हिसाब से रिक्तियां बढ़ाई या घटाई भी जा सकती हैं.

कौन कर सकता है आवेदन – Condition of Eligibility

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए. 18 से 42 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदनकर्ता आम नागरिकों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चाइनीज भाषा में कम से कम 55 फीसद नंबरों के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है. या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से दो साल का दुभाषिया (Interpretership) डिप्लोमा या HSK-IV स्तर होना चाहिए.

अगर आपको चीनी भाषा में दुभाषिए, ट्रांसलेशन या शिक्षण का अनुभव है तो आपका यह अनुभव आपकी संभावनाओं को बढ़ा सकता है.

आवेदनकर्ता पूर्व सैन्य अफसर के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ ही FL/AEC Trg College & Center से कम से कम BX ग्रेडिंग के साथ चीनी भाषा में दो साल दुभाषिया डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

अगर आपने चीनी भाषा में और भी ज्यादा उच्च शिक्षा ली है और आपको सीमा रेखा पर फ्लैग मीटिंग का अनुभव है तो यह आपकी संभावनाओं को बढ़ा सकता है.

ज्ञात रहे कि भारतीय सेना, नौसेना, एयरफोर्स, पुलिस, GREF , अर्धसैनिक बल आदि में तैनात सदस्य इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. आवेदन पत्र दाखिल करने के समय आवेदनकर्ता को रिटायर्ड पूर्व सैन्य अधिकारी होना चाहिए.

आवेदनकर्ता का मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है.

इंटरव्यू कब होगा – Date of Interview

अगस्त या सितंबर 2022 में इन पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू के संबंध में एक चिट्ठी पोस्ट या ईमेल के जरिए आवेदनकों को भेज दी जाएगी.

कब तक कर सकते हैं आवेदन – Last Date of Receipt of Application

अगर आप भारतीय सेना के साथ चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 अगस्त 2022 तक आवेदन जमा करवाना होगा. सिर्फ भारतीय डाक द्वारा भेजा गया आवेदन ही मान्य होगा और इसे निम्न पते पर भेजें

Directorate General Territorial Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, ‘A’ Block, 4th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi – 110001

इन रिक्तियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.jointerritorialarmy.gov.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.