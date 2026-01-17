By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Indian Navy jobs: इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का मौका, बिना लिखित परीक्षा के होगी भर्ती, कब और कैसे करें आवेदन? पूरी जानकारी
Indian Navy recruitment: यह उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो इंडियन नेवी में ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं. इस भर्ती के जरिए नेवी की अलग-अलग ब्रांच में कुल 260 पद भरे जाएंगे.
Indian Navy jobs: इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर, जनवरी 2027 कोर्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. नेवी ने 260 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो इंडियन नेवी में ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं. इस भर्ती के जरिए नेवी की अलग-अलग ब्रांच में कुल 260 पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
वैकेंसी और योग्यता की डिटेल्स
शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भारतीय नौसेना एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांच में अधिकारियों की भर्ती करेगी. एग्जीक्यूटिव ब्रांच में GS(X) और हाइड्रो कैडर के तहत कुल 76 पद हैं. इसमें हाइड्रो कैडर में 6 पद शामिल हैं.
पायलट के लिए 25 पद, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर (ऑब्जर्वर) के लिए 20 पद और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) के लिए 18 पद भरे जाएंगे. लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए 10 पद आवंटित किए गए हैं. एजुकेशन ब्रांच में 15 पद भरे जाएंगे.
इंजीनियरिंग ब्रांच (जनरल सर्विस) में 42 पद, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग में 8 पद और इलेक्ट्रिकल ब्रांच (जनरल सर्विस और सबमरीन) में कुल 38 पद हैं. इस तरह कुल 260 पद भरे जाएंगे.
आवेदन के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?
SSC ऑफिसर पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए. कुछ ब्रांच के लिए, संबंधित विषय जैसे MSc, MCA, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, या अन्य टेक्निकल विषयों में मास्टर डिग्री भी स्वीकार्य है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी संबंधित ब्रांच के लिए पूरी योग्यता मानदंड देख लें.
आयु सीमा, वेतन, चयन और प्रक्रिया की जानकारी
उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा खास ब्रांच के अनुसार तय की गई है. उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी, 2002 और 1 जनवरी, 2008 के बीच या 1 जुलाई, 2006 और 1 जुलाई, 2007 के बीच होना चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग होती है.
चुने गए उम्मीदवारों को SSC ऑफिसर के तौर पर लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगी. शुरुआती सैलरी लगभग 56,100 रुपये प्रति माह होगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी फायदे भी मिलेंगे.
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों को उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. SSB इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फाइनल चयन इसी लिस्ट के आधार पर होगा.
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें. जरूरी जानकारी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद, अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रिंटआउट या PDF कॉपी सेव कर लें.
