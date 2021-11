Indian Post Recruitment 2021: बिहार डाक विभाग में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari) की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक मौका आया है. 12वीं पास युवा डाक विभाग (Jobs In Post Office) के इस सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि भारतीय डाक के बिहार सर्किल (India Post Bihar Circle) में पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन समेत कई पद पर भर्ती के लिए नोटफिकेशन जारी हुआ है. बता दें कुल 60 पदों के लिए डाक विभाग ने आवेदन मांगे हैं. इन पदों पर आवेदन (Govt Jobs In Bihar) करने वाले उम्मीदवारों को 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा.Also Read - IAF 2021 Recruitment: भारतीय वायुसेना में 317 पदों पर आई वैकेंसी, जानें क्या चाहिए योग्यता

पदों का विवरण

पोस्टल असिस्टेंट- 31 पद

एमटीएस- 13 पद

सॉर्टिंग असिस्टेंट- 11 पद

पोस्टमैन- 5 पद

बता दें कि आवेदन (Bihar Sarkari Naukari) करने वाले उम्मीदवार आवेदन से पूर्व नोटफिकेशन जरूर देख लें. आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है.

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा.

– यहां Recruitments के विकल्प पर जाना होगा.

– अगले चरण में आपको Direct Recruitment to Postal Assistant/Sorting Assistant, Postman and MTS Cadre under Sports Quota in Bihar Circle के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

– अब मांगी गई जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेसन करें व लॉगइन करके फॉर्म भरकर सबमिट कर दें.

योग्यता

पोस्टल असिस्टेंट पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही ज्वाइनिंग लेटर स्वीकार करने से पहले 60 दिन की कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग लेनी होगी.