Railway Recruitment 2021: रेलवे भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी (Sarkari Nauari in Railways) का मौका फिर से देने जा रहा है. इस भर्ती के मद्देनजर रेलवे (Indian Railway Recruitment) ने नोटफिकेशन भी जारी कर दिया है. प्रदेश स्तर और विश्वविद्यालयों में खेलो में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी (Railway Group C Vacancy) के लेवल पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के माध्यम से 21 रिक्त पदों को भरा जाएगा. बता दें कि उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट www.rrcpryj.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 है. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगी. वहीं रेलवे भर्ती परीक्षा (Indian Railway Jobs) में चयन की प्रक्रिया के लिए ट्रायल जनवरी महीने में होगा. बता दें कि ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतन आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अगर आवेदन फीस की बात करे तो सामान्य वर्ग व ओबीसी को 500 रुपये और एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये का भुगतान करना होगा.

कैसे करें आवेदन

– उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट www.rrcpryj.org पर जाएं.

– यहां नई भर्तियों से संबंधित लिंक आपको दिखाई देगी. इसपर क्लिक करें.

– यहां एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें अपनी जानकारी भरकर सबमिट करें.

– अब फीस भुगतान कर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर दें.