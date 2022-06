Public Ticket Booking Servant: बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में रोजगार का ज़बरदस्त मौका है. रेल मंडल के 10 ज़िलों के 28 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग (Railway Ticket Booking) के लिए युवकों की बहाली की जाएगी. बेरोजगार युवकों को यहां नौकरी करने का मौका मिलेगा. इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. रेलवे द्वारा जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों का चयन किया जायेगा. ये कमीशन बेस पर होगा. चयन के बाद चिन्हित किए गए स्टेशनों पर टिकट बनाने की परमीशन दी जाएगी. ये टिकट अनारक्षित श्रेणी के होंगे.Also Read - पश्चिम बंगाल में भारी प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, हावड़ा जिले में बीजेपी का ऑफिस जलाया, ट्रेन की पटरियों, सड़कों पर जाम लगाया

तीन सालों के लिए मिलेगी बुकिंग सेवा

जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों को टिकट बनाने का अधिकार तीन साल के लिए दिया जायेगा. जितने भी टिकट काटे जायेंगे, उस हिसाब से कमीशन दिया जायेगा। ये कमीशन हर टिकट पर होगा. Also Read - RRB NTPC CBT Exam: रेलवे की परीक्षा देनेवालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जनरल टिकट भी मिलेगा, बुकिंग शुरू

ये स्टेशन किये गए चिन्हित

समस्तीपुर के 28 स्टेशन चिन्हित किये गए हैं. समस्तीपुर दरभंगा, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, रुसेरा घाट, नरकटियागंज, सिमरी बख्तियारपुर, जनकपुर रोड, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, दौरम मधेपुरा, चकिया, सगौली, लहेरियासराय, बगहा, बैरगनिया, बनमनखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज, मोतीपुर स्टेशन, हसनपुर रोड, हरीनगर स्टेशन का चयन किया गया है. Also Read - देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का सपना कब होगा पूरा ? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये साल

ऐसे करें JTBS के लिए आवेदन (How to Apply for JTBS)

अगर आप भी जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक बनना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है. आप जहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, उसे वहीं का निवासी होना चाहिए.

एक और अहम बात ये कि जिसका भी इसके लिए चयन किया जायेगा, उसे नेट के लिए मॉडेम, कम्यूटर, रिपोर्ट प्रिंटर सहित अन्य ज़रूरी उपकरण अपने खर्च पर लगाने होंगे. इसके लिए पांच जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.