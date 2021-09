Indian Railway Recruitment Result 2021 Declared: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने मंत्रिस्तरीय और आइसोलेटेड, MI के पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट (Indian Railway Recruitment Result 2021) जारी कर दिया है. रिजल्ट (Indian Railway Recruitment Result 2021) जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर ट्रांसलेटर का जारी किया गया है. उम्मीदवार जो इन पदों (Indian Railway Recruitment 2021) के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in और अन्य क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जाकर अपना रिजल्ट (Indian Railway Recruitment Result 2021) चेक कर सकते हैं.Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में इन पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, 10वीं पास करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी

इसके लिए उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक https://cdn3.digialm.com//EForms/configuredHtml/31182 करके भी अपना रिजल्ट (Indian Railway Recruitment Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (Indian Railway Recruitment Result 2021) चेक कर सकते हैं. Indian Railway Recruitment Result 2021 दोनों पदों के लिए कट-ऑफ अंक के साथ जारी किया गया है. ऐसी एक सूची भी है जिसमें इस परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं. एमआई पोस्ट सीबीटी 15 से 18 दिसंबर, 2020 और 7 जनवरी, 2021 को आयोजित किया गया था. Also Read - Buy Train Coaches: कोई भी खरीद सकता है ट्रेन के डिब्बे, भारतीय रेलवे ने दिया ये बड़ा ऑफर

Indian Railway Recruitment Result 2021 ऐसे करें चेक Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: 10वीं पास भारतीय रेलवे में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

Indian Railway की आधिकारिक वेबसाइटrrbcdg.gov.in या किसी अन्य क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Link to view Scored Card of Junior Stenographer and Junior Translator | Link to view cut-off marks for Stenography Skill Test and Translation Test लिखा हो.

एक लॉग इन पेज खुलेगा.

अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.

Indian Railway Recruitment Result 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.