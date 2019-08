इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute Chartered Accountants of India) ने इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी जारी किया है. मेरिट लिस्ट में टॉप 50 में आने वाले छात्र शामिल हैं. छात्र संस्थान का आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org, caresults.icai.org और icai.nic.in पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

रिजल्ट जारी करने से पहले ICAI की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट (ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स) जिनकी परीक्षा मई 2019 में हुई थी, का रिजल्ट शुकवार को जारी किया जाएगा. सीए इंटरमीडिएट के ओल्ड और न्यू कोर्स की परीक्षाएं इस साल मई-जून में हुई थीं. देश भर के कुल 479 परीक्षा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में 1,22,788 छात्र शामिल हुए थे.

इन वेबसाइटों पर देखें रिजल्ट

icaiexam.icai.org

caresults.icai.org

icai.nic.in

ICAI CA Inter Result 2019: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: ICAI की आधिकारिक वेबसाइट examicai.in या examicmai.org लॉग इन करें

स्टेप 2: होम पेज पर दिख रहे ‘Result declaration of May-June 2019 Intermediate Old & New course examination’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: इसके बाद एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको जरूरी सूचनाएं जैसे रॉल नंबर डालनी होगी.

स्टेप 4: आपका ICAI CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट दिखने लगेगा.

स्टेप 5: अपना खुद का रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक “Check your result” पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.