IOCL Recruitment 2023: इंडियन ऑयल में निकली बंपर भर्तियां, बस ये होनी चाहिए योग्यता

इंडियन ऑयल ने एग्जिक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं.

इंडियन ऑयल में निकली अप्रेंटिसशिप की भर्ती (File photo)

IOCL Recruitment 2023: इंडियन ऑयल ने एग्जिक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं. अगर आप इस नौकरी को करने की इच्छा रखते हैं, और योग्य हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें. आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 मार्च 2023 है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती की पूरी जानकारी आगे दी गई है. ये भर्तियां फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 106 पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बीई, बीटेक या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

कैसे करें इस भर्ती के लिए अप्लाई

उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको करियर के टैब पर जाना होगा और भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

सभी डिटेल्स के साथ एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करें.

ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और एप्लिकेशन फीस भर दीजिए.

भविष्य में इस्तेमाल के लिए एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए.

उम्मीदवारों को बताया जाता है कि वे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म को बाकी के सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ The Advertiser, Post Box No 3096, Head Post office, Lodhi Road, New Delhi 110003 पते पर भेजें. इसे 4 अप्रैल, 2023 से पहले भेजना होगा.

IOCL Recruitment Official Notification