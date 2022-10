IRCTC Apprentice Recruitment 2022: अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लमिटेड (IRCTC Recruitment 2022) ने प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए 80 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2022 है.Also Read - IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिये डलहौजी, चंडीगढ़ और अमृतसर

IRCTC Apprentice Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ध्यान दें कि इस भर्ती परीक्षा में केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो मैट्रिक में 50 फीसदी अंक के साथ पास हुए हैं. साथ ही एनसीवीटी/एससीवीटी से संबंद्ध आईटी प्रमाणपत्र होना चाहिए जो COPA ट्रेड में अनिवार्य है. उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन से पूर्व एक बार नोटिफिकेशन के लिंक को जरूर पढ़ लें.

IRCTC Apprentice Trainee Jobs 2022: कैसे करें डाउनलोड

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट www.irctc.com पर जाएं.

– यहां होमपेज पर न्यू ओपनिंग के सेक्शन में जाएं.

– यहां आपको “Engagement of apprentices in IRCTC North Zone, New Delhi” लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब इसके बाद आपको नए विंडो पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.

– यहां मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करें.

– अब अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें.

– अब अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें.

– आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल लें.