Sarkari Naukari/Indian Railways Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में नौकरी ( IRCTC Indian Railways Jobs) की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. पूर्व रेलवे (Eastern Railways Jobs) ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. अधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक रिक्त पदों की कुल संख्या 21 है और इन पदों पर केवल स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती की जाएगी. बता दें कि इन पदों (Sarkari Naukari) पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2021 है.

क्या चाहिए योग्यता

इन पदों पर (Indian Railways Group C Jobs) आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए. उम्मीदवारों के उम्र की काउंटिंग 1 जनवरी 2022 से की जाएी. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की आयु में राहत नहीं दी जाएगी. कैटेगरी 1 ग्रुप सी (Railway Group C Vacancy) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. वहीं कैटेगेरी 2 ग्रुप सी में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना आवश्यक है.

कहां-कितने पद

कैटेगरी 1 (ग्रुप सी)- 5 पद

कैटेगरी 2 (ग्रुप सी)- 12 पद

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों (Indian Railways Me Sarkari Naukari) के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें RRC-Eastern Railways की अधिकरिक वेबसाइट पर जाकर वहां से आवेदन करना होगा. बता दें कि आवेदन से पहले उम्मीदवार एक बार नोटिफिकेशन को जरूर और ध्यान से पढ़ लें.