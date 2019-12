मणिपुर: चुराचांदपुर जिले के कंगवई गांव से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पूरा राज्य उत्साहित है. और साथ ही साथ इस इस खबर से पूरा देश भी खुश है. इसी गांव के 12 वर्षीय आइजक पॉलालुंगमुआन (Issac Paulallungmuan) एचएसएलसी परीक्षा (कक्षा 10 राज्य बोर्ड परीक्षा) में बैठने वाले राज्य के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं.

Manipur: 12-year-old Issac Paulallungmuan of Churachandpur dist’s Kangvai village is all set to become the youngest person in state to appear in HSLC exams (class 10 state board exams). As per tests conducted by Dept of Clinical Psychology,RIMS Imphal, his IQ stands at 141.(1.12) pic.twitter.com/uKYwDRF28J

सामान्य तौर पर 10वीं की परीक्षा देने लिए कोई भी छात्र 15 वर्ष की उम्र में योग्य होता है. लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जहां 15 वर्ष से कम आयु वाले भी 10वीं की परीक्षा में बैठे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ क्लीनिकल साइकोलॉजी, रिम्स इम्फाल (Dept of Clinical Psychology,RIMS Imphal) द्वारा किए गए परीक्षणों के अनुसार, आइजक पॉलालुंगमुआन का आईक्यू 141 पर है और वो पूरी तरीके से तैयार है.

Board of Secondary Education, Manipur has permitted Issac Paulallungmuan to appear in the class 10 state boards exams, citing it to be a “special case”. Issac says, “I am happy and excited. I admire Sir Isaac Newton because I think I am like him & we share a common name.” (01.12) https://t.co/h6MjN4vdNN pic.twitter.com/s1zWXKJkGi

— ANI (@ANI) December 1, 2019