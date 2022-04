IT Job Alert: देश की बड़ी व मशहूर आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी फर्म इस वर्ष 40,000 कर्मचारियो को भर्ती करने की योजना बना रही है. वहीं आईटी कंपनी इंफोसिस 50,000 से अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रही है. मार्च 2022 में इंफोसिस की नौकरी छोड़ने वालों की दर 25.5 फीसदी से बढ़कर 27.7 फीसदी हो गई है. इस बाबत इंफोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी नीलांजन रॉय ने कहा है कि तिमाही के लिए एट्रिशन प्रतिशत और टोटल हेडाउं दोनों में लगभग 5 फीसदी की कमी है.Also Read - वर्क फ्रॉम होम : बड़ी खबर! कर्मचारियों ने ऑफिस से ज्यादा Work From Home में काम किया, जानिए - डिटेल्स

सीएनएन-न्यूज 18 के मुताबिक दिग्गज आईटी कंपनियों में फ्रेशर्स (Jobs For Freshers) को काम पर रखने के मामले में इंफोसिस और टीसीएस ने वित्तवर्ष 2021 में 61,000 लोगों की कैंपस हायरिंग की. वहीं वित्त वर्ष 2022 में टीसीएस और इंफोसिस ने क्रमश: 1,00,000 और 85,000 फ्रेशर्स को हायर किया. वित्तवर्ष 2023 में इंफोसिस 50,000 से अधिक फ्रेशर्स (IT Jobs For Freshers) की नियुक्ति की योजना बना रही है. वहीं टीसीएस 40 हजार से अधिक लोगों को भर्ती की योजना बना रही है. नीलांजन रॉय ने इस बाबत कहा कि पिछले वित्त वर्ष हमने पूरे भारत में और वैश्विक स्तर पर 85,000 फ्रेशर्स को काम पर रखा. इस साल हम कम से कम 50,000 फ्रेशर्स को काम पर रखने की योजना बना रहे हैं.

वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का कहना है कि उसकी नियुक्ति की रफ्तार पिछले वित्त वर्ष की तरह ही रहेगी. टीसीएस के मुख्य परिचालन अधिकारी एनजी सुब्रमण्यम ने कहा है कि कंपनी ने इस वर्ष 40,000 लोगों की भर्ती का लक्ष्य रखा है. वहीं अगर जरूरत पड़ी तो और लोगों की भी भर्ती की जाएगी.

वर्क फ्रॉम होम रहेगा जारी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 25X25 मॉडल को अपनाया जा रहा है और हॉट डेस्क पेश किया गया है. 25X25 मॉडल का उद्देश्य लोगों को दफ्तर में वापस लाना और धीरे धीरे हाईब्रिड वर्क मॉडल में परिवर्तित करना है. इस मॉडल के तह कंपनी 2025 तक कंपनी के 25 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को दफ्तर से काम करने की आवश्यकता नहीं होगी. यानी वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा. कंपनी के कर्मचारियों को केवल 25 फीसदी समय ही कार्यालय में बिताना होगा अगर हाईब्रिड मोड के जरिए उन्हें दफ्तर जाना पड़ता है तो.

वहीं एचसीएल ने कथित तौर पर कहा कि वह हाइब्रिड मोड में काम करना जारी रखेगी क्योंकि कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. वहीं आईटी कंपनी इंफोसिस ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से वापस आफिस खोले जाएंगे. हालांकि यहां भी हाईब्रिड मोड में काम संचालित किया जाएगा.