ITBP Constable Result 2021 Declared: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने कांस्टेबल (पशु परिवहन) का फाइनल रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (ITBP Constable Recruitment 2018) के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे ITBP की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक ITBP Constable Result 2021 पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021 ) चेक कर सकते हैं. ITBP कांस्टेबल पशु परिवहन 2018 परीक्षा 16 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा 17 से 19 नवंबर 2020 तक बेस अस्पताल, ITBP नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. इस भर्ती (ITBP Constable Recruitment 2018) प्रक्रिया के तहत ग्रुप 'सी' में कांस्टेबल (पशु परिवहन) के पदों पर भर्ती किया जाएगा.

ITBP Constable Result 2021 ऐसे करें चेक

ITBP की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ROLL NUMBERS OF CANDIDATES FINALLY SELECTED TO THE POST OF CONSTABLE (ANIMAL TRANSPORT) – 2018 RECRUITMENT IN ITBP लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.