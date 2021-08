ITBP Constable Result 2021 Declared: भारत-तिब्बत बोर्ड पुलिस (ITBP) ने कांस्टेबल (ड्राइवर) के पदों का रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे ITBP की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://recruitment.itbpolice.nic.in/statics/results पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) देख सकते हैं.Also Read - ITBP GD Constable Recruitment 2021: 10वीं पास को ITBP में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, जल्द करें अप्लाई, 69000 होगी सैलरी

साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (ITBP Constable Result 2021) देख सकते हैं. यह अभियान कांस्टेबल ड्राइवर के 374 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए किया जा रहा है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/डीएमई के आधार पर किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए श्रेणीवार कट ऑफ अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं.

ITBP Constable Result 2021 ऐसे करे चेक

ITBP की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं.

रिजल्ट सेक्शन में उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘LIST OF CANDIDATES (IN ORDER OF ROLL NO) SHORTLISTED FOR DME/ CATEGORY WISE CUT-OFF MARKS AND REVISED VACANCIES FOR RECRUITMENT OF CT (DRIVER) 2017 IN ITBP’ लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

ITBP Constable Result 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.