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JAC 11th Result OUT: झारखंड में जारी हुआ 11वीं का रिजल्ट, यहां है डायरेक्ट लिंक- जानें चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

JAC 11th Result: झारखंड में इस साल लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से अच्छा है. लड़कियों का पास परसेंटेज 99.16% रहा, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 99.08% है.

Published date india.com Published: April 14, 2026 5:38 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
JAC 11th Result 2026
JAC 11th Result 2026

JAC 11th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 11वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. JAC चेयरमैन डॉ. नटवा हैंडसक ने बताया कि राज्य में कुल 99.12% का शानदार पास परसेंटेज दर्ज किया गया है. परीक्षा में शामिल हुए 3,58,533 स्टूडेंट्स में से कुल 3,55,399 छात्रों को 12वीं क्लास में सफलतापूर्वक प्रमोट किया गया है.

कैसा रहा पास परसेंटेंज?

इस साल लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से अच्छा है. लड़कियों का पास परसेंटेज 99.16% रहा, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 99.08% है. परीक्षाएं पूरे राज्य में 25 फरवरी से 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित की गईं, जिसमें पांच मुख्य सब्जेक्ट्स के लिए OMR शीट का इस्तेमाल किया गया. हर सब्जेक्ट में 40 मल्टीपल-चॉइस सवाल थे, साथ ही स्कूल लेवल पर किए गए इंटरनल असेसमेंट से 10 मार्क्स भी थे.

स्टूडेंट्स अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com से डाउनलोड कर सकते हैं. काउंसिल ने साफ किया है कि ऑनलाइन रिजल्ट तुरंत जानकारी के लिए है, जबकि ओरिजिनल हार्डकॉपी मार्कशीट आने वाले हफ्तों में संबंधित स्कूलों के जरिए बांटी जाएंगी.

JAC 11th रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें..

कैसे चेक करें JAC 11th का रिजल्ट?

  • JAC 11वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाएं.
  • इसके बाद क्लास XI एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स- 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें.
  • अपनी मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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