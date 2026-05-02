Hindi Career Hindi

Jammu And Kashmir Public Service Commission Will Recruit 5 Lecturer Posts In Different Departments Official Notification Released

Sarkari Naukri: प्रोफेसर पद पर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके लिए है गुड न्यूज, यहां हैं वैकेंसी, जल्द भर दीजिए फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जेकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

पढ़िए कौन कर सकता है आवेदन

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) ने अलग-अलग विभागों में लेक्चरर के कुल 5 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशिलय नोटिफिकेशन जारी किया है. जेकेपीएससी ने जिन 5 पदों पर वैकेंसी निकाली है, उनमें लेक्चरर-I (इंजीनियरिंग), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2; लेक्चरर-I (इंजीनियरिंग), इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के 1; लेक्चरर-II (गैर-इंजीनियरिंग), खाद्य प्रौद्योगिकी के 1; और लेक्चरर-I, सिविल इंजीनियरिंग के 1 पद शामिल है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू, करेक्शन विंडो 1-3 जून तक

इन पदों के लिए ऑनालइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है. जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 1 जून से 3 जून के बीच सक्रिय रहेगा.

ग्रेजुएशन की डिग्री, निर्धारित पात्रता और कौशल

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और कौशल का होना भी अनिवार्य है.

अधिकतम आयु 40 वर्ष

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा सेलेक्शन

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शॉर्टलिस्टिंग, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी जेकेपीएससी के नियमों के अनुसार होगी.

किस कैटेगिरी के लिए फॉर्म की कितनी फीस

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित के लिए 1,200 रुपए और आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैडिडेट्स के लिए 700 रुपए तय किया गया है. वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

Add India.com as a Preferred Source

आवेदन की कॉपी का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जेकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें. लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें. (इनपुट एजेंसी से)