JEE Advanced 2021 Date: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) आज JEE Advanced 2021 के लिए योग्यता मानदंड सहित तारीखों की घोषणा करेंगे. इससे पहले शिक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से JEE Main 2021 की तारीखों की घोषणा की थी. परीक्षा चार चरणों 23 फरवरी से 26 फरवरी, 15 से 18 मार्च, 27 से 30 अप्रैल और 24 से 28 मई तक आयोजित की जाएगी.

JEE Main परीक्षा एक नए पेपर पैटर्न (JEE Main New Exam Pattern) में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के प्रत्येक सेक्शन में 90 में से 75 प्रश्नों या 30 में से 25 प्रश्नों का चयन करना होगा. आमतौर पर JEE Main के शीर्ष 2.5 लाख रैंक धारकों को JEE Advanced 2021 के लिए चुना जाता है, जो कि IIT का प्रवेश द्वार है.

Dear Students,

I will announce the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced tomorrow at 6 PM. pic.twitter.com/cJnDVn0QHV

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) January 6, 2021