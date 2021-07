JEE Advanced 2021 Entrance Exam Date: JEE एडवांस्ड 2021 (Admission Exam for JEE Advance 2021) के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है. एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड 2021 की परीक्षा तीन अक्टूबर 2021 को आयोजित की जायेगी. केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने इसे लेकर जानकारी दी है.Also Read - JEE-Main Update: महाराष्ट्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के जेईई-मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते JEE एडवांस्ड 2021 के एडमिशन के लिए परीक्षा पर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है. ये परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित होगी. इंजीनियरिंग के लिए होने वाली इस परीक्षा में लाखों छात्र भाग लेते हैं. IIT में एडमिशन के लिए ये परीक्षा होती है.

JEE (Advanced) 2021 examination for admission in #IITs will be held on the 3rd October, 2021. The examination will be conducted adhering to all Covid-protocols.@DG_NTA @PIBHRD @EduMinOfIndia @IITKgp @PMOIndia

