JEE Advanced 2022 Dates: ज्‍वाइंट एंट्रेंस एग्‍जाम, जेईई एडवांस 2022 की तारीखें (JEE Advanced 2022 dates) जारी हो गई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी बॉम्बे 3 जुलाई, 2022 को जेईई एडवांस 2022 परीक्षा (JEE Advanced 2022) आयोजित करेगा. जेईई एडवांस 2022 (JEE Advanced 2022) रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया 8 जून, 2022 से शुरू होगी. जेईई मेन्स 2022 परीक्षा (JEE Mains 2022 exam) पास करने वाले और 2,50,000 से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवार योग्‍य होंगे. जेईई एडवांस 2022 (JEE Advanced 2022) के लिए आवेदन करने के लिए यह एक न्‍यूनतम योग्‍यता मानदंड है. रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक जेईई एडवांस 2022 (JEE Advanced 2022) वेबसाइट jeeadv.ac.in पर आयोजित की जाएगी.

शेड्यूल

JEE Advanced 2022 रजिस्‍ट्रेशन : 8 जून (10 am) से 14 जून 2022 (5 pm)

शुल्‍क जमा करने की आखिरी तारीख: 15 जून 2022 (5 pm)

JEE Advanced 2022 एडमिट कार्ड : 27 जून (10 am) से 3 जुलाई 2022 (5 pm)

जेईई एडवांस 2022 शेड्यूल (JEE Advanced 2022 schedule) के अनुसार, जेईई एडवांस 2022 परीक्षा (JEE Advanced 2022 exam) 3 जुलाई, 2022 को आयोजित की जाएगी. जेईई एडवांस 2022 परीक्षा (JEE Advanced 2022 exam) पास करने वाले उम्मीदवार विभिन्‍न ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्‍स में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी में एडमिशन के लिए योग्‍य होंगे. जेईई एडवांस 2022 (JEE Advanced 2022) प्रवेश प्रक्रिया, योग्‍यता मानदंड और इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है. IIT बॉम्बे ने 14 फरवरी, 2022 को JEE एडवांस्ड 2022 वेबसाइट जारी की.

भारतीय नागरिकों के लिए जेईई एडवांस 2022 रजिस्‍ट्रेशन शुल्क आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए 2800 रुपये होगा. सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1400 रुपये होगा. जेईई एडवांस 2022 का पेपर दो पालियों में आयोजित किया जाएगा – पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और पेपर 2: 14:30 बजे से 17:30 बजे तक.