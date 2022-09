JEE Advanced Answer Key 2022: संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई एडवांस्ड आंसर की 2022 (JEE Advanced Answer Key 2022)को आनलाइन जारी कर दिया है. जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे 4 सितंबर 2022 तक इस बाबत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आज ही आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख है. उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए अधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर विजिट करना होगा.Also Read - JEE Advanced Answer Key: जेईई एडवांस्ड आंसर-की जारी, jeeadv.ac.in से करें डाउनलोड

उम्मीदवार जेईई एडवांस आंसर पर आपत्ति आज शाम 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि जेईई एडवांस 2022 की प्रोविजनल आंसर की को 11 सितंबर 2022 को जारी किया जाएगा. Also Read - JEE Advanced 2022: जेईई एडवांस की प्रोविजनल आंसर की कल होगी जारी, jeeadv.ac.in पर ऐसे करें चेक

कब जारी होगा रिजल्ट (JEE Advanced Result 2022)

जेईई एडवांस्ड के प्रोविजनल आंसर की को 11 सितंबर 2022 को जारी किया जाएगा. जिस दिन प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा उसी दिन जेईई एडवांस 2022 परीक्षा के रिजल्ट को भी जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते है. Also Read - JEE Advance Admit Card 2022: कल जारी होगा जेईई एडवांस परीक्षा का एडमिट कार्ड, jeeadv.ac.in से करें डाउनलोड

JEE Advanced 2022 Answer Key: ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

– आबज्केशन दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in. पर जाना होगा.

– यहां To access the provisional answer keys for JEE (Advanced) 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और सबमिट करें.