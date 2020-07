नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एनआईटी में और केंद्र से वित्त प्राप्त अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये अर्हता में बृहस्पतिवार को कुछ छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक की जरूरत नहीं होगी. Also Read - NTA ने JEE, NEET, UGC NET समेत अन्य परीक्षों के आवेदन फॉर्म में करेक्शन की बढ़ाई डेट, जानें डिटेल

केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने ट्वीट किया, '' मौजूदा परिस्थितियों के कारण केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी) ने एनआईटी और केंद्र द्वारा वित्त प्रदत्त अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये योग्यता के मानदंड में छूट देने का निर्णय किया है.''

For admissions in NITs & other Centrally Funded Technical Institutions, apart from qualifying JEE Main, the eligibility is to secure a minimum of 75% marks in XII Board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations: Union HRD Minister,Ramesh Pokhriyal pic.twitter.com/NfztuzJSEg

