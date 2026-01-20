Hindi Career Hindi

JEE Main 2026: परीक्षा देने जा रहे तो पढ़ें NTA की गाइडलाइंस, ऐसे कपड़े पहने तो नहीं मिलेगी एंट्री, जानें किन-किन चीजों पर पाबंदी

JEE Main 2026 Session 1 Exam Guidelines: NTA ने परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए परीक्षा के दिन के जरूरी दिशा-निर्देश, ड्रेस कोड के नियम और मना की गई चीजों की एक डिटेल्ड लिस्ट फिर से बताई है.

JEE Main 2026 Session 1 Exam Guidelines

JEE Main 2026 session 1 Exam Guidelines: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बुधवार 21 जनवरी से जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2026 सेशन-1 की परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. परीक्षा में 323 शहरों में लाखों कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद है. NTA ने परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए परीक्षा के दिन के जरूरी दिशा-निर्देश, ड्रेस कोड के नियम और मना की गई चीजों की एक डिटेल्ड लिस्ट फिर से बताई है.

NTA ने 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए JEE Main-2026 के एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं. 28 और 29 जनवरी की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे. कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे यह पक्का कर लें कि एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट पर QR कोड और बारकोड साफ-साफ दिखाई दे रहे हों.

परीक्षा के दिन कैंडिडेट्स को अपने साथ जरूर लानी हैं ये चीजें

प्रिंटेड एडमिट कार्ड

एक वैलिड फोटो पहचान पत्र

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी

इन सभी की जांच, परीक्षा सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए की जाएगी.

परीक्षा शेड्यूल और मार्किंग स्कीम

आधिकारिक टाइमटेबल के अनुसार, JEE Main 2026 रोजाना दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

सुबह की शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पेपर कुल 300 अंकों का होगा, जिसमें निम्नलिखित मार्किंग स्कीम होगी-

हर सही उत्तर के लिए +4 अंक मिलेंगे.

हर गलत उत्तर के लिए -1 अंक काटे जाएंगे.

बिना कोशिश किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक.

JEE MAIN परीक्षा हॉल के अंदर क्या-क्या नहीं लेकर जाना है?

परीक्षा में कड़ी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, NTA ने कई चीजों को टेस्ट सेंटर में ले जाने पर बैन लगा दिया है. केवल जरूरी दस्तावेज और बोर्ड की तरफ से स्वीकृत स्टेशनरी की ही इजाजत होगी.

इन चीजों के ले जाने की सख्त मनाही

मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस

कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

किताबें, नोटबुक और ढीले कागज

बैग, वॉलेट और पर्स

गहने, धातु की वस्तुएं और व्यक्तिगत सामान

NTA के निर्देशों में विशेष रूप से अनुमति न दी गई कोई भी वस्तु

NTA ने साफ तौर पर कहा है कि सेंटर पर कोई कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को केवल इनविजिलेटर के तरफ से दी गई रफ शीट का ही इस्तेमाल करना होगा. पर्सनल कैलकुलेटर ले जाने पर एंट्री से मना किया जा सकता है या डिसक्वालिफाई किया जा सकता है.

JEE MAIN 2026 महिला उम्मीदवारों के लिए क्या है ड्रेस कोड?

महिला उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर देरी से बचने के लिए बताए गए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

कोई दुपट्टा, स्कार्फ या स्टोल नहीं.

कोई ज्वेलरी या गहने नहीं.

कपड़ों में कोई भी मेटैलिक चीज नहीं होनी चाहिए.

मौसम के हिसाब से हल्के, आरामदायक कपड़े पहनें.

चश्मा, अंगूठी, ब्रेसलेट और ऐसी ही एक्सेसरीज़ से बचें.

JEE MAIN 2026 पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्या है ड्रेस कोड?

मेटैलिक चीजों वाले कपड़े पहनने से बचें.

टोपी, मफलर या सिर ढकने वाली कोई चीज न पहनें.

हल्के, आरामदायक कपड़े पहनें.

कोई ज्वेलरी या गहने नहीं.

चश्मा, अंगूठी, ब्रेसलेट या एक्सेसरीज से बचें.

गाइडलाइंस का करें पालन

JEE Main 2026 सेशन-1 की बुधवार 21 जनवरी से शुरुआत होने के साथ ही NTA ने यह साफ कर दिया है कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सेंटर पर समय से पहले पहुंचें. केवल बताई गई चीजें ही साथ ले जाएं और अनावश्यक देरी या डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए ड्रेस कोड का पालन करें.