JEE Main Session 1 Result जारी, Direct Link से करें चेक, 12 स्टूडेंट्स ने हासिल किया 100 percentile स्कोर

JEE Main 2026 Session 1 Paper 1 में कुल 12 कैंडिडेट्स ने 100 percentile स्कोर प्राप्त किया है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE Main 2026 Session 1 Result जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने सेशन 1 का जेईई मेन एग्जाम दिया वे NTA JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. फाइल आंसर की रिजल्ट से पहले ही ऑफिशियल वेबासइट पर जारी की गई थी. JEE Main 2026 Session 1 Paper 1 में कुल 12 कैंडिडेट्स ने 100 percentile स्कोर प्राप्त किया है. नीचे दिए लिंक से रिजल्ट चेक करें.

खबर अपडेट की जा रही है.

