Hindi Career Hindi

Jee Main 2026 Session 1 Result Released At Jeemain Nta Nic In 12 Candidates Scored 100 Percentile

JEE Main Session 1 Result जारी, Direct Link से करें चेक, 12 स्टूडेंट्स ने हासिल किया 100 percentile स्कोर

JEE Main 2026 Session 1 Paper 1 में कुल 12 कैंडिडेट्स ने 100 percentile स्कोर प्राप्त किया है.

JEE Main 2026 Session 1 result

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE Main 2026 Session 1 Result जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने सेशन 1 का जेईई मेन एग्जाम दिया वे NTA JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. फाइल आंसर की रिजल्ट से पहले ही ऑफिशियल वेबासइट पर जारी की गई थी. JEE Main 2026 Session 1 Paper 1 में कुल 12 कैंडिडेट्स ने 100 percentile स्कोर प्राप्त किया है. नीचे दिए लिंक से रिजल्ट चेक करें.

खबर अपडेट की जा रही है.