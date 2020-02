JEE Main April 2020 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) JEE अप्रैल 2020 परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो आज खोलेगी. 7 फरवरी से 7 मार्च तक अभ्यर्थी JEE Main April 2020 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.

वे अभ्यर्थी जो JEE Main जनवरी सत्र में क्लियर नहीं कर पाए हैं या जनवरी सत्र वाले परीक्षा में बेहतर स्कोर बनाना चाहते हैं, वे JEE अप्रैल सत्र की परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. हालांकि, छात्रों को दो बार परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है. दो बार (जनवरी और अप्रैल में) परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का अंक दोनों में जो सबसे अधिक होगा उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा. JEE Mains जनवरी का परीक्षा रिजल्ट 17 जनवरी 2020 को घोषित किया गया था.

JEE Main अप्रैल सत्र की परीक्षा 5, 7, 9 और 11 अप्रैल, 2020 को आयोजित की जाएगी. फोटो अपलोड करने और आवेदन शुल्क का भुगतान 8 मार्च 2020 तक किया जाएगा. JEE Main अप्रैल 2020 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी.

ऐसे करें JEE Main April 2020 के लिए आवेदन

NTA की JEE Main आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nic.in पर जाएं.

‘Apply for JEE Main April 2020’ बटन पर क्लिक करें.

यदि आप पंजीकृत उम्मीदवार हैं तो ‘आवेदन करने के लिए लॉगिन’ पर क्लिक करें.

यदि आप नए उम्मीदवार हैं, तो आपको पंजीकृत करना होगा.

बाईं ओर ‘proceed to apply’ link under the ‘Fresh user’पर क्लिक करें.

फॉर्म में पूछे गए आवश्यक विवरण भरें.

फोटो को स्कैन और अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें.

भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या को अपने पास सुरक्षित रखें.