JEE Main Exam 2021 April Session Postponed: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन अप्रैल 2021 (JEE Main Exam 2021 April Session) स्थगित कर दिया है. NTA ने को आज यानी 18 अप्रैल, 2021 को जेईई मुख्य परीक्षा अप्रैल सेशन 2021 (JEE Main Exam 2021 April Session) के स्थगन के बारे में एक नोटिस के जरिए सूचित किया है. जेईई मुख्य अप्रैल 2021 (JEE Main Exam 2021 April Session) परीक्षा 27 अप्रैल से 30, 2021 तक आयोजित होने वाली थी.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घोषणा की है. मंत्री के आधिकारिक ट्वीट के अनुसार, "वर्तमान # COVID-19 स्थिति को देखते हुए @DG_NTA को जेईई (मुख्य) अप्रैल सेशन 2021 (JEE Main Exam 2021 April Session) की परीक्षा स्थगित करने की सलाह दी है. मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे छात्रों और उनके शैक्षणिक करियर की सुरक्षा @EduMinOfIndia और मेरी प्रमुख चिंताएं हैं.

📢 Announcement

Given the current #covid19 situation, I have advised @DG_NTA to postpone the JEE (Main) – 2021 April Session.

I would like to reiterate that safety of our students & their academic career are @EduMinOfIndia‘s and my prime concerns right now. pic.twitter.com/Pe3qC2hy8T

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 18, 2021