JEE Main Result 2020: Check names of 24 toppers with 100 percentile: : जेईई मुख्य परीक्षा के शुक्रवार को घोषित परिणाम में 24 छात्रों को पूरे 100 परसेंटाइल अंक मिले हैं. गौरतलब है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की यह परीक्षा कोविड-19 के कारण दो बार टली और अंतत: सितंबर के पहले सप्ताह में हुई. सबसे ज्यादा तेलंगाना के आठ छात्रों को 100 परसेंटाइल मिले हैं, वहीं दिल्ली में पांच, राजस्थान में चार, आंध्र प्रदेश में तीन, हरियाणा दो और गुजरात तथा महाराष्ट्र में से एक-एक छात्र को 100 परसेंटाइल अंक मिले हैं.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच हुई. आईआईटी, एनआईटी और केन्द्र सरकार से वित्तपोषित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए कुल 8.58 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से करीब 74 प्रतिशत ने परीक्षा दी थी.

जेईई मुख्य परीक्षा एक और दो के परिणाम के आधार पर शीर्ष 2.45 लाख छात्र जेईई-एडवांस परीक्षा में बैठ सकेंगे. जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होनी है और इसमें पास होने वाले छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिलेगा.

इन छात्रों को मिले 100 परसेंटाइल अंक (JEE Main Result 2020: Check names of 24 toppers with 100 percentile here)

लांडा जितेंद्र – आंध्र प्रदेश

थादावर्ती विष्णु श्री साई शंकर – आंध्र प्रदेश

वाई एस एस नरसिम्हा नायडू – आंध्र प्रदेश

चिराग फालोर- दिल्ली

गुरकीरत सिंह -दिल्ली

लक्ष गुप्ता -दिल्ली

निशांत अग्रवाल- दिल्ली

तुषार सेठी – दिल्ली

निसर्ग चड्ढा – गुजरात

दिव्यांशु अग्रवाल – हरियाणा

हर्षवर्धन अग्रवाल – हरियाणा

स्वयंवर शशांक चौबे- महाराष्ट्र

अखिल अग्रवाल- राजस्थान

अखिल जैन — राजस्थान

पार्थ द्विवेदी — राजस्थान

आर महेन्दर राज- राजस्थान

छागरी कौशल कुमार रेड्डी – तेलंगाना

दीप्ति यश चंद्रा – तेलंगाना

चुक्का तनुजा – तेलंगाना

मोरेड्डीगिरी लिकिट रेड्डी – तेलंगाना

शशांक अनिरुद्ध – तेलंगाना

रोंगला अरुण सिद्धार्थ – तेलंगाना

शिव कृष्ण सगी – तेलंगाना

वडापल्ली अरविंद नरसिम्हा – तेलंगाना