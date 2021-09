JEE Main Results 2021: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main 2021 Session 4 Result) के मई सत्र के नतीजे आज घोषित कर दिये जाएंगे. शिक्षा मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद परीक्षार्थी अपना रिजल्ट JEE Main की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर चेक कर सकेंगे.Also Read - NEET Admit Card 2021: NTA इस दिन जारी कर सकता है NEET 2021 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से कर सकेंगे डाउनलोड

