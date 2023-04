JEE Mains 2023 का रिजल्ट घोषित, Direct Link से यहां चेक करें, ये है टॉपर्स लिस्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने आज शनिवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन Joint Entrance Examination(JEE) Main 2023 के दूसरे संस्करण (second edition) का रिजल्ट घोषित कर दिया हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी बयान में कहा है. इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के दूसरे संस्करण में 43 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 अंक हासिल किए हैं.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2023 सत्र 2 पेपर 1 – बीई, बीटेक परीक्षा के लिए अंतिम आंसर की 29 अप्रैल, 2023 को जारी कर दी है. इंजीनियरिंग के उम्मीदवार जेईई मेन 2023 स्कोरकार्ड की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट पर – jeemain.nta.nic.in लॉग-इन क्रेडेंशियल्स आवेदन संख्या और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.