JEE (Main) Exam: कोरोना संकट (Coronavirus) की वजह से परीक्षा स्थगित करने को लेकर तमाम विरोध के बावजूद देश भर में आज से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की शुरुआत होगी. छात्रों, अभिभावकों और तमाम विपक्षी नेताओं ने परीक्षा को स्थगित कर इसे बाद में कराने को लेकर मांग की थी. NEET 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी वहीं, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE (Main) आज यानी 1 सितंबर से शुरू होगी. लगभग 9.53 लाख उम्मीदवारों ने JEE (Main) के लिए पंजीकरण किया है और 15.97 लाख छात्रों ने NEET के लिए रिजस्ट्रेशन किया है. इससे पहले, महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं को दो बार टाल दिया गया था. देश में जारी कोरोना संकट के इस दौर तमाम राज्य सरकारों ने छात्रों की सुविधाओं के लिए बसों और होटलों को खोलने की घोषणा की है. जेईई की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी हैं. Also Read - Coronavirus Vaccine AstraZeneca: अमेरिका से मिल सकती है खुशखबरी, तीसरे फेज में पहुंची कोरोना वैक्सीन

मुंबई में परीक्षार्थियों को उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा की अनुमति

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे नीट और जेईई की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा के दिन मुंबई में विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति देगा. उन्होंने ट्वीट किया, ‘नीट और जेईई परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों का सहयोग करते हुए रेलवे ने उन्हें और उनके अभिभावकों को परीक्षा के दिन मुम्बई में विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति दी है. सामान्य यात्रियों से यात्रा नहीं करने का अनुरोध किया जाता है.’

Odisha: As per directions of State government, Jajpur district administration has provided travel facilities for students appearing in #JEEMain to help them reach their exam centres. A student, Manas from Dharmasala block says,"It's good for our future that exams are being held." pic.twitter.com/VpJCM2RqGy

— ANI (@ANI) September 1, 2020